لوسيسكو: هذه حقيقة إصابة عبدالله عطيف

المواطن - محمد سمعه

أكد المدرب الروماني رازفان لوسيسكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ الهلال أن اللاعب عبدالله عطيف لم يكن مصابًا قبل انطلاق مباراة الهلال والتعاون في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحدث لوسيسكو بعد نهاية المباراة قائلًا: ننتظر مشاركة سلمان الفرج في تدريبات الهلال يوم الجمعة، وعبدالله عطيف ليس مصابًا.

وأضاف لوسيسكو: أنا فقط فضلت عدم الدفع به والمجازفة به في مباراة التعاون.

جدير بالذكر أن لوسيسكو كان دفع بالثنائي جوستافو كويلار وكارلوس إدواردو في خط وسط الهلال أمام التعاون بالأمس لغياب سلمان الفرج وعبدالله عطيف

وتعرض الحكم الروماني أوفيديو هاتيجان حكم مباراة الهلال والتعاون بالجولة الخامسة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لانتقادات شديدة بعد فوز الهلال بثنائية مقابل هدف.

وكانت البداية مع الناقد الرياضي عادل الملحم الذي قال عبر حسابه في تويتر: “لا تحزن يا تعاون، فحتى مدربهم لا يُصدق ما يجري داخل الميدان!، تصوري حتى الـVAR لا يستطيع مجاراة الهلال”.

وتابع عادل الملحم: “الحكم: ألو ممكن أجي أشوف اللقطة؟ كمل ما فيها شي!”.

وعلّق الإعلامي الرياضي مبارك الشهري على فوز الهلال أمام التعاون قائلًا عبر حسابه في تويتر: “الهلال يلعب باثنين حراس مرمى ولا إيه رأيك يا فار؟”.

وتابع: “موسم كارثي عُرف بطله مع انطلاق أول صافرة، استمتعوا بليفربول واتركوا هذا العبث”.

يذكر أن نادي التعاون كان طالب بالحصول على ركلة جزاء في الشوط الأول من لقاء الهلال، بعد لمس المدافع عبدالله الحافظ لاعب الهلال للكرة بيده في منطقة جزاء الأزرق.