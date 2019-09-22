لوسيسكو يُوضّح كيف فاز الهلال بثلاثية على الاتحاد؟

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب الروماني رازفان لوسيسكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ الهلال الطريقة التي اعتمد عليها في كلاسيكو الهلال والاتحاد في الجولة الرابعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحدث لوسيسكو قائلًا: صحيح أن التسجيل من أهم أدوار المهاجم، ولكن هناك أدوار أخرى هامة جدًا مثل خلق المساحات وتحضير الكرة للزملاء، وهذا كان السر وراء فوز الهلال بثلاثية.

وأضاف رازفان لوسيسكو: خصائص المحاور في الهلال مختلفة، وهي مسألة تكاملية تخدم الفريق ومن الطبيعي هبوط مستوى كويلار أو غيره مع ضغط المباريات.

في سياق متصل، أعرب اللاعب سالم الدوسري، نجم نادي الهلال، عن سعادته، وذلك بعد فوز أزرق العاصمة أمس في مباراة الهلال والاتحاد بثلاثية مقابل هدف في الجولة الرابعة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحدث سالم الدوسري بعد مباراة الهلال والاتحاد قائلًا: أهدي هذا الفوز إلى الجماهير وأسرتي والجميع، لقد لعبنا بصورة مميزة للغاية، وأشكر جماهير الهلال على دعمهم الكامل لي ولجميع لاعبي أزرق العاصمة، هذا على رأسي.

وتابع سالم الدوسري: نجوم الأزرق أداروا مباراة الهلال والاتحاد بـ”المخ” وعرفنا كيف نفوز ونحقق المطلوب في ظل هذه الأجواء الصعبة، وهذا هو الشيء الأهم.