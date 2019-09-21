لوشيسكو يدفع بقوة #الهلال الضاربة لمواجهة #الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عن تشكيل فريقه استعدادًا لمواجهة الاتحاد، اليوم، في الجولة الرابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاء تشكيل نادي الهلال مكونًا من:

عبدالله المعيوف، جانج هيون سو، علي آل بليهي، ياسر الشهراني، محمد البريك، جوستافو كويلار، محمد كنو، أندري كاريلو، كارلوس إدواردو، عمر خربين، بافيتيمبي غوميز.

أما القائمة الاحتياطية للهلال فجاءت مكونة من:

محمد الواكد، عبدالله الحافظ، ناصر الدوسري، محمد الشلهوب، نواف العابد، هتان باهبري، سالم الدوسري، سيباستيان جيوفنكو، صالح الشهري.

وتُقام مباراة الاتحاد والهلال على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، حيث تنطلق المباراة في تمام الثامنة والثلث من مساء اليوم بتوقيت المملكة.

وكان الهلال أخرج الاتحاد من دوري أبطال آسيا، يوم الثلاثاء الماضي بالفوز على العميد بثلاثية مقابل هدف في إياب دور الثمانية في البطولة الآسيوية.