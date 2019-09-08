لوكاس ليما يوجه رسالة لجماهير #الأهلي

المواطن - مروة نبيل

وجه الظهير الأيسر البرازيلي، لوكاس ليما، رسالة إلى جماهير النادي الأهلي، عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام”.

ونشر لوكاس ليما صورة له أثناء توقيع عقود انضمامه إلى الراقي، وعلق عليها قائلًا: “الشُّكر لله على كل شيء في حياتي، حان الوقت الآن لتمثيل الأهلي أحد الأندية العملاقة التي لديها جماهير رائعة”.

وتابع لوكاس ليما حديثه، عبر “إنستجرام”، قائلًا: “أنا متأكد من أننا سنعمل معًا على تحقيق أهدافنا! أشكر جميع العاملين في هذه الصفقة الذين جعلوا هذا الحلم حقيقة، أنا الآن واحد منكم وفي معقل الأسود!”.

ومن المتوقع أن يظهر لوكاس ليما بقميص النادي الأهلي للمرة الأولى، خلال مباراة الوحدة المقرر إقامتها، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان النادي الأهلي قد أعلن قبل بضعة أيام عن تعاقده رسميًّا مع الظهير الأيسر البرازيلي لوكاس ليما قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي نانت الفرنسي، لمدة 3 سنوات مع خيار التجديد لموسم آخر.

وانضم لوكاس ليما إلى صفوف نانت عام 2016 قادمًا من الفريق الأول بنادي أروكا البرتغالي، وأصبح واحدًا من أبرز لاعبي الجبهة اليسرى في منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم.