لوكاكو: أشعر بالراحة مع كونتي

لوكاكو: أشعر بالراحة مع كونتي

2019/09/23
الساعة 7:41 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

أكد المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي أنه يشعر بالراحة في التعامل مع المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي في صفوف الإنتر.

وكان لوكاكو تألق وسجل هدفًا في لقاء الإنتر وميلان في ديربي الغضب بالدوري الإيطالي أول أمس السبت، حيث انتهى اللقاء بفوز إنتر ميلان بثنائية.

ونقل DAZN تصريحات لوكاكو الذي قال: أنا سعيد للغاية للتعامل مع كونتي، أشعر معه بالراحة ويعرف جيدًا كيف يتعامل معي.

وتابع لوكاكو: كان من المهم لنا الفوز على ميلان ولدينا لقاء صعب أمام لاتسيو.

جدير بالذكر أن لوكاكو انضم إلى إنتر ميلان قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.


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