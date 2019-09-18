لويس خيمينيز .. كبش الفداء بعد الهزيمة المريرة

المواطن - محمد سمعه

رحل اللاعب التشيلي لويس خيمينيز عن صفوف نادي الاتحاد، وذلك بعد أن تم فسخ عقده صباح اليوم الأربعاء من قبل مجلس إدارة العميد.

وجاء السبب الرئيسي وراء فسخ عقد لويس خيمينيز هو عدم تقديمه للمردود الفني المنتظر منه منذ أن انضم لصفوف العميد قادمًا من نادي بالستينو التشيلي في شهر يوليو الماضي.

وأصبح لويس خيمينيز كبش الفداء من أجل تهدئة الجمهور الاتحادي، والذب أبدى غضبًا عارمًا، وذلك عقب توديع دوري أبطال آسيا أمس على يد نادي الهلال بعد الخسارة بثلاثية مقابل هدف.

ويذكر أن لويس خيمينيز كان ذكر عبر story حسابه في موقع الإنستجرام قبل مباراة الهلال أنه تلقى تهديدات بالقتل بعد الخسارة من ضمك في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مضيفًا أنه كان يريد الحصول على دعم الجماهير من أجل المباريات المقبلة.

وقبل إلغاء عقد لويس خيمينيز، قال أنمار الحائلي رئيس الاتحاد عبر حسابه في تويتر: قدر الله وما شاء فعل، جمهور الاتحاد الحبيب أشعر بحجم الغضب؛ لأني واحد منكم أعلم أن الطموح عالي والعشم في إدارتنا الشيء الكبير، وبمجرد قدومنا ارتفع سقف الطموحات نظير ما قدمنا السنوات الماضية، نحن الآن في مرحلة بناء لدينا عناصر مميزة لنستمر في دعمها ونعدكم بالتصحيح.

أكد أحمد الأمير القانوني والباحث في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن نادي الاتحاد لا يستطيع تسجيل أي لاعب بدلًا من لويس خيمينيز الذي رحل عن صفوفه رسميًّا.

وأضاف: “لا يستطيع الاتحاد تسجيل أي لاعب محترف أجنبي جديد بعد فسخ عقد لويس خيمينيز أو تحويل أحد لاعبي الاستثمار إلى قائمة الـ٧ أجانب حاليًّا وعليه الانتظار إلى فترة التسجيل الشتوية لإكمال قائمة اللاعبين المحترفين الأجانب”.

وشارك لويس خيمينيز في 6 مباريات مع الاتحاد، منها مواجهتان في منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ضد الرائد وضمك، ولم ينجح في تسجيل أو صناعة أي هدف.