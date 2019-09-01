لويس خيمينيز: لمَ تنتقدونني؟ أنا أنفذ تعليمات المدرب

المواطن - محمد سمعه

رد اللاعب التشيلي لويس خيمينيز لاعب نادي الاتحاد على الانتقادات التي تعرض لها في الفترة الأخيرة، منذ انضمامه للعميد في فترة الانتقالات الصيفية.

وتحدث خيمينيز بعد مباراة الاتحاد والعهد اللبناني قائلًا: استطعنا التأهل أمام العهد اللبناني رغم صعوبة المباراة، وبعض الناس ينتقدونني بسبب مستواي، أنا أنفذ فقط تعليمات المدير الفني.

وأضاف لويس خيمينيز: أعد الجميع بالأفضل خلال المرحلة القادمة.

علق الناقد الرياضي تركي الغامدي من قبل على أداء اللاعب لويس خيمينيز مع نادي الاتحاد قائلًا: حتى الآن اللاعب التشيلي لم يقدم ما يليق بشعار نادي الاتحاد، وأرى أن استبعاده من القائمة الآسيوية للعميد سيكون قرارًا جيدًا للغاية.

كما أن الجمهور الاتحادي أبدى قلقه من تعاقد الإدارة مع لويس خيمينيز بسبب تخطيه سن الـ30.

وتألق التشيلي لويس خيمينيز مسبقًا خلال مباراة الاتحاد وذوب آهن أصفهان الإيراني في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، ليخطف الأنظار في مواجهته الأولى بقميص الفريق الأول لكرة القدم بالعميد.

وظهر لويس خيمينيز بشكل مميز خلال مباراة الاتحاد وذوب آهن أصفهان، ونجح في تسجيل هدف العميد الأول في شباك الفريق الإيراني.

انضم لويس خيمينيز لنادي الاتحاد قادمًا من فريق بالستينو التشيلي في صيف 2019.