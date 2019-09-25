لويس سواريز في خطر مع برشلونة

لويس سواريز في خطر مع برشلونة

2019/09/25
الساعة 11:57 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

أصبح مصير الأوروغوياني لويس سواريز، نجم نادي برشلونة الإسباني، في خطر، وذلك بعد تألق اللاعب الغيني أنسو فاتي مؤخرًا في هجوم البارشا.

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية: إن لويس سواريز مهدد بعدم اللعب بصورة أساسية مع برشلونة بدءًا من يناير المقبل، حيث سيكون أتم عامه الـ33، ومع تألق أنسو فاتي مؤخرًا سيكون من الصعب على المدرب إرنستو فالفيردي وضعه على دكة الاحتياط.

وكان سواريز تعرض لبعض صيحات الاستهجان من قبل جماهير برشلونة في لقاء فياريال الذي أُقيم أمس الثلاثاء في الدوري الإسباني.

من ناحية أخرى، نجا المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي، المدير الفني لـ برشلونة، من خطر الإقالة ولو بشكل مؤقت، وذلك بعدما تمكن البارشا من الفوز أمس الثلاثاء في لقاء برشلونة ضد فياريال ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز موسم 2019-2020.

وسجل هدفي البارشا في لقاء برشلونة ضد فياريال كل من الفرنسي أنطوان جريزمان والبرازيلي أرثر ميلو، بينما سجل لـ فياربال، اللاعب الإسباني سانتي كازورلا.


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