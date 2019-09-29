ليستر سيتي يكتسح نيوكاسل بخماسية

المواطن - مروة نبيل

اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليستر سيتي نظيره نيوكاسل يونايتد بخماسية دون رد، في المباراة التي أُقيمت، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح ريكاردو بيريرا في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 16، وحصل إسحاق هايدين على البطاقة الحمراء في الدقيقة 43، ليكمل نيوكاسل يونايتد المباراة بعشرة لاعبين.

واستغل ليستر سيتي النقص العدد، وتمكن نجمه جيمي فاردي من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 54، ثم سجل الويلزي بأول دوميت هدفًا بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 57.

وواصل لاعبو ليستر سيتي الضغط، ونجح فاردي في تسجيل الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 64، وأحرز النيجيري ويلفريد نيديدي الهدف الخامس في الدقيقة 90، لتنتهي المباراة بفوز الثعالب بنتيجة 5/0.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليستر سيتي رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما تجمد رصيد نيوكاسل يونايتد عند 5 نقاط في المركز الـ19.