ليفربول يُوضح حقيقة تفاوضه مع فان دايك لتجديد عقده

المواطن - محمد سمعه

نفى نادي ليفربول الإنجليزي، ما انتشر في الفترة الأخيرة حول فتحه خط مفاوضات مع المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، وذلك من أجل تمديد تعاقده مع الريدز خلال الفترة المقبلة.

وقال موقع ليفربول إيكو، أن إدارة الريدز لا تملك أي مخطط في الفترة الحالية وذلك من أجل تجديد عقد فان دايك.

قالت تقارير صحافية أمس الأحد، إن اللاعب الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع نادي ليفربول الإنجليزي وافق على تجديد عقده للبقاء مع الريدز حتى صيف عام 2025.

ونجح فيرجيل فان دايك في التألق مع فريق ليفربول وقيادته للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا ولقب السوبر الأوروبي مؤخرًا.

وقالت صحيفة الميرور البريطانية، إنه على الرغم من تواجد 4 سنوات في عقد فان دايك الحالي مع الريدز، لكن الهولندي وافق على البقاء مع بطل أوروبا حتى نهاية موسم 2024-2025.

وقيل إن فان دايك سيحصل على راتب أسبوعي قدره 200 ألف جنيه إسترليني في العقد الجديد مع ليفربول.

شارك فان دايك في 78 مباراة مع ليفربول في كافة المسابقات مؤخرًا.