ليما : جئت لكتابة التاريخ مع #الأهلي

المواطن - مروة نبيل

كشف الظهير الأيسر البرازيلي لوكاس ليما كواليس انضمامه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وقال النجم البرازيلي لوكاس ليما: “شعرت بارتياح كبير منذ وصولي إلى هنا، وأشعر بالسعادة، بعد الاستقبال الذي حظيت به من جانب الإدارة والجماهير”.

وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج “صدى الملاعب”: “أواجه بعض الصعوبات في الاندماج، ولكنها أمور بسيطة، واخترت الأهلي لأنه فريق كبير وهدفي هو الفوز بالألقاب والبطولات معه”.

وتابع الظهير الأيسر البرازيلي ليما تصريحاته التلفزيونية قائلًا: “من الصعب مقارنة الدوري الفرنسي بالسعودي، ولكنني جئت لكتابة التاريخ رفقة الأهلي، ولن أدخر جهدًا لتحقيق بصمة واضحة”.

وعن كواليس انضمامه إلى النادي الأهلي، قال ليما: “سألت سوزا عن الأهلي والأجواء في الدوري السعودي، وبحثت وتابعت العديد من المباريات للفريق، وكان أول تحدٍ لي هو عامل الطقس، لأنه حار ومختلف عن فرنسا والبرتغال”.

واختتم نجم النادي الأهلي الجديد، تصريحاته التلفزيونية قائلًا: “ما جعلني أنضم للفريق هو الشغف الكبير للجماهير، وجنونهم بحب الكرة وعشقهم لناديهم، وسأعمل على مضاعفة جنونهم بحب الراقي”.

وكان النادي الأهلي قد تعاقد رسميًّا مع الظهير الأيسر البرازيلي لوكاس ليما قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي نانت الفرنسي، لمدة 3 سنوات مع خيار التجديد لموسم آخر.