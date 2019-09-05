لينوفو تطلق جهازها اللوحي الجديد Tab M7

المواطن - متابعة

طرحت شركة لينوفو جهازها اللوحي الجديد Tab M7 بـ 89 دولارًا أمريكيًا.

ويشتمل الجهاز على شاشة IPS قياس 7 بوصة بدقة 1024×600 بيكسل، ويعتمد على معالج ميديا تيك MT8321، بينما يأتي الإصدار LTE مزودًا بمعالج ميديا تيك MT8765B.

وبغض النظر عن نوع المعالج فإنه يمكن الاختيار بين ذاكرة وصول عشوائي بسعة 1 أو 2 غيغابايت.

ونظرًا للكفاءة المحدودة للتجهيزات التقنية في الجهاز اللوحي الجديد فإنه يعتمد على الإصدار GO من نظام تشغيل غوغل أندرويد 9.0 Pie، وتبلغ سعة الذاكرة الداخلية 8 أو 16 أو 32 غيغابايت، ويمكن توسيعها عن طريق بطاقة الذاكرة microSD.