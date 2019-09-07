ليون يرفض فكرة ضم نجم يوفنتوس

المواطن - محمد سمعه

رفض نادي ليون الفرنسي، فكرة التعاقد مع اللاعب الألماني سامي خضيرة، لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقالت صحيفة ليكيب الفرنسية: إن المدرب البرازيلي سيلفينيو مدرب ليون رفض فكرة التعاقد مع خضيرة؛ وذلك بسبب عدم جاهزيته البدنية.

جدير بالذكر أن ناديي فنربخشة وبيشكتاش التركيين اهتما بالتعاقد مع سامي خضيرة في صيف 2019 وقبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

وفاز سامي خضيرة بلقب كأس العالم عام 2014 مع المنتخب الألماني، وذلك بعد الفوز في المباراة النهائية على حساب المنتخب الأرجنتيني بهدف دون رد سجله اللاعب ماريو جوتزة نجم نادي بايرن ميونيخ الألماني السابق.

سبق لـ سامي خضيرة اللعب في صفوف ناديي شتوتغارت الألماني وريال مدريد الإسباني.