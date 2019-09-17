مؤتمر البيئات على ضفاف بحيرة سد أبها المشوهة!

المواطن- فهد القحطاني - أبها

تُعد بحيرة سد أبها من أجمل الأماكن السياحية بمنطقة عسير والمركز السياحي الرئيس لها لما تتمتع به من جمال طبيعي خلاب تتوفر به الخدمات الحيوية المحيطة بها والتي تمكن زوار المنطقة من السياح القادمين للمنطقة من الداخل ومن الخارج خلال إقامتهم بمدينة أبها، من قضاء أوقات ممتعة وجميلة.

ولكن رغم ذلك، رصدت “المواطن” تشوهًا بصريًا كبيرًا يؤكد عدم قيام الجهات المسؤولة عن البحيرة بدورها، حيث يستمر الوضع المأساوي منذ سنوات!

ويأتي هذا على الرغم من أن فندق قصر أبها يستضيف المؤتمر الدولي الأول للبيئات الجبلية منذ يوم أمس، وهو يبعد حوالي 150 مترًا فقط عن البحيرة!