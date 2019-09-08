مؤتمر العلاج الطبيعي يختتم فعالياته بحضور أكثر من 4 آلاف زائر ومشارك

المواطن - الرياض

أسدل المؤتمر الثالث للعلاج الطبيعي ستاره، معلنًا اختتام فعالياته بحضور كبير طوال الأيام الثلاثة جاوز الأربعة آلاف مشارك وممارس صحي من الجنسين، بتنظيم من الجمعية السعودية للعلاج الطبيعي في أرض المعارض بالرياض، خلال الفترة من 6-8 ديسمبر 2019.

وشهد اليوم الأخير إقامة ندوات طبية متخصصة، وورش عمل، شارك فيه نخبة من المتحدثين الدوليين والمحليين من أكاديميين ومهنيين والمهتمين؛ بهدف تبادل المعارف والعلوم في مجالات العلاج الطبيعي والتأهيل الطبي على المستويات الأكاديمية والسريرية والمهنية، فيما استمرت الجهات العارضة وهي وزارة الصحة ومدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية في المعرض المصاحب للمؤتمر، بالإضافة إلى عدد من المستشفيات، ومراكز العلاج الطبيعي والأكاديميات المتخصصة، ونادي العلاج الطبيعي بجامعة الملك سعود.

وثمّن رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للعلاج الطبيعي، الدكتور علي البراتي، الاهتمام الكبير والحضور الكثيف من قبل المتخصصين لمناقشة آخر مستجدات وأبحاث العلاج الطبيعي، والاطلاع على جميع تخصصات العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، والاستفادة من الندوات المقامة.

وأشار البراتي إلى أن المشاركين الدوليين أسهموا في تقديم خبراتهم أمام المهتمين بهذا النوع من التخصصات، كما أن اللجنة العلمية برئاسة الدكتورة رفيف الجريفاني نجحت في اختيار عناوين الندوات والجلسات وفق آخر المستجدات الطبية في العلاج الطبيعي، كما تلقى المؤتمر أكثر من 90 بحثًا علميًّا متخصصًا، مؤكدًا أن هذا الحافز داعم لهم في التجهيز من الآن للمؤتمر الرابع.

من جانبه، أشاد منصور العبدان من الجوهرة الغنية بالدعم الكبير من قبل وزارة الصحة والجهات الراعية للمؤتمر، مبينًا أن عملية التسجيل للمشاركين كانت سلسلة رغم أعدادهم الضخمة، وأيضًا توقيت الجلسات كان مناسب للجميع دون أن يحصل أحدهم فرصة على حساب الآخر.

يذكر أن الجمعية السعودية للعلاج الطبيعي هي إحدى الجمعيات العلمية الطبية التابعة لجامعة الملك سعود وحاصلة على تقييم (أ) في كفاءة أداء الجمعيات، وتضم 12 فرعًا موزعة في جميع مناطق المملكة، وينتمي للجمعية نحو 1500 عضو.