مؤتمر صحافي لـ جوشوا ورويز غدًا قبل نزال الدرعية التاريخي

المواطن - محمد سمعه

سيعقد الملاكمان العالميان المكسيكي أندي رويز جونيور والبريطاني أنتوني جوشوا، غدًا، مؤتمرًا صحافيًّا، وذلك قبل إقامة النزال التاريخي والمرتقب بينهما في ديسمبر المقبل.

ووصل اليوم الأربعاء رويز وجوشوا إلى المملكة لحضور مؤتمر نزال الدرعية التاريخي لبطولة العالم للوزن الثقيل في الملاكمة، المقرر إقامته، في السابع من شهر ديسمبر المقبل.

يُذكر أن جوشوا خسر للمرة الأولى أمام المكسيكي رويز، شهر يونيو الماضي، عندما تواجها في ماديسون سكوير بنيويورك الأمريكية، وسيحاول الملاكم البريطاني استعادة لقبه في الدرعية.

ومن المقرر أن تستضيف الدرعية، في السابع من شهر ديسمبر المقبل، النزال التاريخي لبطولة العالم للوزن الثقيل في الملاكمة، بين حامل اللقب، المكسيكي رويز ومنافسه حامل اللقب السابق، البريطاني جوشوا.

وكان الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة، قال في المؤتمر الصحافي: نريد أن يفخر كل مواطن سعودي بهذه الفعاليات وأن يفخر بالرؤية الطموحة للمملكة وبالجهود التي تقوم بها الهيئات المختلفة، ومن ضمنها الهيئة العامة للرياضة.

وأضاف الفيصل: قريبًا بإذن الله سنعلن البرنامج الكامل لموسم الدرعية، والذي يندرج نزال الدرعية التاريخي من ضمن فعالياته، ونحن على ثقة أن ما تم تحضيره للموسم سينال إعجاب الجميع ويُحفزهم على الحضور، ومشاركتنا هذه اللحظات الجميلة والفريدة في السعودية.