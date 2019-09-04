مؤتمر نزال الدرعية التاريخي يجذب أنظار وسائل الإعلام العالمية

المواطن - مروة نبيل

أكدت الهيئة العامة للرياضة، أن مؤتمر نزال الدرعية التاريخي المقرر إقامته، مساء اليوم الأربعاء، يشهد حضورًا كبيرًا من وسائل الإعلام العالمية والمحلية.

ونشر حساب الهيئة العامة للرياضة الرسمي على “تويتر”، صورًا لأعداد كبيرة من وسائل الإعلام العالمية والمحلية قبل انطلاق مؤتمر نزال الدرعية التاريخي، الذي سيشهد حضور رئيس مجلس الإدارة، الأمير عبدالعزيز الفيصل.

ووصل اليوم حامل اللقب، المكسيكي أندي رويز جونيور والبريطاني أنتوني جوشوا إلى الرياض، لحضور مؤتمر نزال الدرعية التاريخي لبطولة العالم للوزن الثقيل في الملاكمة، المقرر إقامته، في السابع من شهر ديسمبر المقبل.

يُذكر أن جوشوا خسر للمرة الأولى أمام المكسيكي رويز، شهر يونيو الماضي، عندما تواجها في ماديسون سكوير بنيويورك الأمريكية، وسيحاول الملاكم البريطاني استعادة لقبه في الدرعية.