مؤشر الأسهم يغلق على تراجع طفيف

المواطن - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 39.26 نقطة ليقفل عند مستوى 8030.29 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.9 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 125 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 120 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 70 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 106 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات الزامل للصناعة، وجبسكو، وتكوين ، وبتروكيم، وأسمنت السعودية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الأهلية، والسعودي الفرنسي، والأبحاث والتسويق، وساب، وسامبا، فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.53% و 4.36%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، والراجحي، والجزيرة، وأسمنت الجوف هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم الراجحي، وسابك، والإنماء، ودار الأركان، والأهلي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 8.76 نقطة ليقفل عند مستوى 3642.70 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 75 ألف سهم تقاسمتها 104 صفقات.