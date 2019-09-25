مؤشر الأسهم يغلق على تراجع طفيف

مؤشر الأسهم يغلق على تراجع طفيف

2019/09/25
الساعة 4:25 مساءً
- ‎فياقتصاد, جديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 39.26 نقطة ليقفل عند مستوى 8030.29 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.9 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 125 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 120 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 70 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 106 شركات على تراجع.
وكانت أسهم شركات الزامل للصناعة، وجبسكو، وتكوين ، وبتروكيم، وأسمنت السعودية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الأهلية، والسعودي الفرنسي، والأبحاث والتسويق، وساب، وسامبا، فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.53% و 4.36%.
فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، والراجحي، والجزيرة، وأسمنت الجوف هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم الراجحي، وسابك، والإنماء، ودار الأركان، والأهلي هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 8.76 نقطة ليقفل عند مستوى 3642.70 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 75 ألف سهم تقاسمتها 104 صفقات.


هل قرأت هذا ؟
  • ارتفاع قياسي للأسهم السعودية عند الإقفال
    •
  • صعود قياسي للأسهم السعودية في آخر تداولات الأسبوع
    •
  • سوق الأسهم يغلق منخفضًا بتداولات تجاوزت 2.3 مليار ريال
    •
  • مؤشر الأسهم يغلق على تراجع طفيف
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم