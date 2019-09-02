مؤشر بورصة لندن الرئيس يغلق على ارتفاع

مؤشر بورصة لندن الرئيس يغلق على ارتفاع

2019/09/03
الساعة 1:41 صباحًا
- ‎فياقتصاد, حصاد اليوم
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المواطن - واس

أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتسي 100) أمس الاثنين على ارتفاع.
وسجل المؤشر الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية مكاسب بنسبة 1.04 في المئة، ما يعادل 74.76 نقطة، ليصل عند مستوى 7281.94 نقطة.



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