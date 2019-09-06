مؤشر بورصة لندن الرئيس يغلق على ارتفاع

المواطن - واس

أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتسي 100) على ارتفاع.

وسجل المؤشر الذي يضم أكبر مائة شركة في سوق لندن للأوراق المالية مكاسباً بنسبة 0.15 بالمائة، ما يعادل 11.17 نقطة، ليصل عند مستوى 7282.34 نقطة.