ماجد عبدالله: هزيمة #الحزم ستكون نقطة انطلاقة والفوز بالدوري
متمنيًا أن تكون بداية التغيير

ماجد عبدالله: هزيمة #الحزم ستكون نقطة انطلاقة والفوز بالدوري

2019/09/22
الساعة 8:03 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

أبدى أسطورة نادي النصر والمنتخب السعودي، ماجد عبدالله، تفاؤله بقدرة العالمي على تحقيق لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

وقال ماجد عبدالله: “في عام 1400 هجريًّا كان نفس السيناريو بعد أن تعادلنا مرتين وفوز وحيد وفي الجولة الرابعة انهزمنا من الاتحاد 5- 1.. وكانت هذه الخسارة نقطة الانطلاقة وحققنا الدوري في ذلك العام”.

وتابع أسطورة نادي النصر حديثه عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “والسيناريو يتكرر الآن وبإذن الله تكون نقطة الانطلاقة لكم كلاعبين وبداية التغيير للمنافسة وتحقيق الدوري بإذن الله للعالمي”.

وكان النصر قد تعادل سلبيًّا ضد الشباب في الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قبل أن يخسر بهدف دون رد ضد ضيفه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

وتجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر عند النقطة السابعة، ليحتل المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.


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