ماذا تعرف عن سيمون أسمر صانع النجوم؟

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رحل عن عالمنا مساء أمس الأربعاء، المخرج اللبناني سيمون أسمر عن عمر 76 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

سيمون أسمر أُطلق عليه لقب “صانع النجوم”، حيث كان خلف انطلاق دفعة من أهم الفنانين في لبنان من خلال برنامج “استوديو الفن” أمثال ماجدة الرومي ومنى مرعشلي ووليد توفيق وعبدالكريم الشعار ونهاد فتوح ونوال الزغبي، وائل كفوري، عاصي الحلاني، راغب علامة، عبد الغني طليس، معين شريف، إليسا، مايا دياب، ميريام فارس، نيشان، جيزيل خوري، زياد برجي، مايا نصري، فارس كرم، نضال الأحمدية، عبدو ياغي، ربيع الخولي، ماري سليمان، زين العمر، نقولا سعادة نخلة، جان ماري رياشي، غسان صليبا، ليليان أندراوس، رودي رحمة.

وحصد سيمون أسمر أكثر من 20 جائزة في لبنان ومختلف أنحاء العالم، منها “أفضل مبدع تلفزيوني” عام 1994، وجائزة مفتاح سيدني في أستراليا في العام نفسه.

والمخرج سيمون أسمر متزوج من ندى كريدي منذ 1977 وله ثلاثة أولاد هم: وسيم، وكريم، وبشير، وله دراسات في الفنون والإلكترونيات، وهندسة الصوت، كما كان لديه دراسات عام 1961 م في إعداد الفنانين، وفي 1968 م، ودراسات في إعداد وإخراج البرامج.

وقضى سيمون أسمر أكثر من 60 عامًا في خدمة الفن اللبناني، حيث يعد أحد أبرز وأهم أعمدة لبنان الذين جعلوا الموسيقى والغناء اللبناني يتخطى الحدود العربية، بتقديم المواهب الشابة باستمرار.