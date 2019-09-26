ماذا قال مدرب تشيلسي على مواجهة مانشستر يونايتد المرتقبة؟

المواطن - مروة نبيل

أعرب المدير الفني لنادي تشيلسي فرانك لامبارد عن سعادته بمواجهة مانشستر يونايتد على ملعب ستامفورد بريدج في بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين “كاراباو كب”.

وتحدث فرانك لامبارد عن مباراة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد المرتقبة، لشبكة “سكاي سبورتس”، قائلًا: “قرعة صعبة وفريقان كبيران، لكني سعيد لأننا سنلعب على ملعبنا”.

وتابع: “أعتقد أن الكثير يمكن أن يحدث في كرة القدم في وقت قصير، الجولة المقبلة لن تأتي غدًا، وعلينا أن نحترم حقيقة أنهم يمتلكون لاعبين جيدين.. هزمونا 4-0 في افتتاح البريميرليج، لذلك بالتأكيد لن أقف هنا وأتحدث عن مان يونايتد”.

وأضاف: “ستكون مواجهة صعبة، لكن جمال ما فعله تشيلسي مساء أمس جعلها تبدو سهلة للغاية.. مواجهات الفرق الصغرى أحيانًا ما تكون صعبة، وروتشديل نجح في أن يأخذ مانشستر يونايتد بعيدًا، لكن يونايتد سيأتي بفريق قوي إلى هنا”.

واختتم لامبارد تصريحاته قائلًا: “أنا سعيد لأن بعض اللاعبين الذين لم يلعبوا يشاركون، كما شارك بعض اللاعبين لأول مرة، وقد أحسن الشباب الذين لعبوا استغلال الفرصة”.

تشيلسي ضد مانشستر يونايتد

وأسفرت قرعة دور الـ16 من كأس كاراباو كب، عن مواجهة فريق تشيلسي ونظيره مانشستر يونايتد أحد يومي 29 أو 30 من شهر أكتوبر المقبل، ويأمل كل منهما تحقيق الفوز وخطف بطاقة التأهل.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي قد سحق نظيره جريمسبي بسبعة أهداف مقابل هدف في دور الـ32 من كأس الرابطة، فيما فاز مانشستر يونايتد على روتشديل بركلات الترجيح.