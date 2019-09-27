ماذا قدم السومة وحمدالله في دوري محمد بن سلمان للمحترفين؟

المواطن - مروة نبيل

تعول جماهير الأهلي والنصر كثيرًا على النجمين السوري عمر السومة والمغربي عبدالرزاق حمدالله في قيادة فريقه لتحقيق الفوز في مباراة اليوم.

ويلعب الأهلي ضد النصر اليوم على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونشر حساب دوري بلس الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لمهارات وأهداف عمر السومة وعبدالرزاق حمدالله هذا الموسم، وكشف عن إحصائيات لأبرز أرقامهما خلال الأربع جولات الماضية.

عمر السومة

وشارك عمر السومة في 4 مباريات مع الأهلي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمعدل 289 دقيقة، ونجح في تسجيل 3 أهداف، وكان له 9 تسديدات على المرمى، وتمكن من صناعة فرصة واحدة.

وتواجد السومة في التسلل مرة واحدة فقط، وقام بـ34 تمريرة ناجحة مع النادي الأهلي حتى الآن، وبلغت دقة تمريراته 70%، ويملك النجم السوري 3 مراوغات ناجحة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

عبدالرزاق حمدالله

ولعب عبدالرزاق حمدالله 3 مباريات مع النصر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمعدل 251 دقيقة، ونجح في تسجيل هدف واحد، وكان له 5 تسديدات على المرمى ونجح في صناعة 4 فرص.

ووقع حمدالله في مصيدة التسلل 4 مرات، وقام بـ24 تمريرة ناجحة، وبلغت دقة تمريراته 67%، وقام النجم المغربي بـ3 مراوغات ناجحة مع النصر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.