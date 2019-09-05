ماذا قدم المنتخب السعودي في 2019؟

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير ظهور المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه الجديد، الفرنسي هيرفي رينارد الذي تولى مسؤولية تدريب الأخضر مؤخرًا.

وتلعب السعودية ضد مالي وديًا، مساء اليوم الخميس، قبل أن تواجه منتخب اليمن، في العاشر من شهر سبتمبر الجاري، على استاد البحرين الدولي التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

فوزان و4 هزائم

وخاض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم 6 مباريات في منافسات عام 2019، قبل تولي رينارد المسؤولية؛ ونجح في تحقيق الفوز على منتخبي كوريا الشمالية ولبنان بنتيجتي 4/0 و2/0، ضمن منافسات دور المجموعات في كأس آسيا.

وتلقى الأخضر 4 هزائم خلال عام 2019، حيث خسر أمام قطر بهدفين دون رد في دور المجموعات ببطولة كأس آسيا، قبل أن يسقط بهدف ضد اليابان في دور الـ16، ثم هُزم أمام الإمارات بنتيجة 2/1، وضد غينيا الاستوائية بنتيجة 3/2.

التصنيف العالمي

واحتل المنتخب السعودي المركز الـ70 عالميًا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لشهر فبراير، وتراجع مركزين في شهر أبريل، قبل أن يتقدم إلى المركز الـ69 في يونيه، ووصل التقدم؛ وتواجد بالمرتبة الـ68، شهر يوليو الماضي.