ماذا قدم النصر والشباب في دوري محمد بن سلمان للمحترفين؟
خلال أول جولتين من البطولة

ماذا قدم النصر والشباب في دوري محمد بن سلمان للمحترفين؟

2019/09/13
الساعة 3:07 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة النصر والشباب المقرر إقامتها، مساء اليوم الجمعة، على استاد الملك فهد الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

النصر والشباب

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي مباراتين قبل مباراة النصر والشباب اليوم، ونجح لاعبوه في تحقيق العلامة الكاملة، وسجلوا 3 أهداف، ولم تستقبل شباكه أي هدف حتى الآن.

على الجانب الآخر، نجح الفريق الأول لكرة القدم بالليوث في الفوز بمباراة والتعادل في أخرى، وسجل لاعبوه هدفين واهتزت شباكه مرة واحدة، وذلك قبل مباراة النصر والشباب اليوم.

ترتيب النصر والشباب

وقبل مباراة النصر والشباب اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف عن الهلال المتصدر.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بالليوث في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 4 نقاط، وذلك قبل مباراة النصر والشباب اليوم.


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