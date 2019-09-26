ماذا قدم #الهلال مع رازفان؟

المواطن - مروة نبيل

ظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بمستوى مميز مع المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي.

ولعب الهلال 13 مباراة تحت قيادة رازفان هذا الموسم، ونجح في تحقيق الفوز 10 مرات، وتعادل في مواجهتين، وخسر لقاء واحداً فقط، ونجح في تسجيل 48 هدفًا، وذلك وفقًا للإحصائية التي نشرها حساب دوري بلس على “تويتر”.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال 8 مباريات رسمية تحت قيادة رازفان هذا الموسم، تمكن من تحقيق الفوز في 5 مواجهات، وتعادل مرتين، وخسر لقاء واحداً، وتمكن من تسجيل 20 هدفًا.

ونجح الهلال في التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019، ويتصدر جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 10 نقاط، بعد مرور 4 جولات على انطلاق البطولة.