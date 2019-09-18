ماذا قدم خيمينيز مع #الاتحاد ؟

المواطن - مروة نبيل

قرر مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي إنهاء عقد التشيلي لويس خيمينيز رسميًا، بعد خروج الفريق الأول لكرة القدم من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

وخسر الاتحاد ضد الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019، ليخطف الزعيم بطاقة التأهل إلى نصف النهائي، عقب نهاية مباراة الذهاب بالتعادل السلبي بين الفريقين.

خيمينيز مع الاتحاد

وتعاقد الاتحاد مع خيمينيز صاحب الـ35 عامًا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، قادمًا من صفوف بالستينو التشيلي، لتدعيم خط وسط الفريق هذا الموسم، إلا أنه لم يظهر بالمستوى المتوقع.

وشارك خيمينيز في 6 مباريات مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، منهم مواجهتين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ضد الرائد وضمك، ولم ينجح في تسجيل أو صناعة أي هدف.

ولعب خيمينيز 4 مباريات مع الاتحاد في بطولة دوري أبطال آسيا 2019، وسجل هدفًا ضد ذوب آهن الإيراني، وصنع آخر في لقاء الإياب، ولم يتمكن من التسجيل أو الصناعة في مباراتي الهلال.

وخيب خيمينيز آمال الجماهير خلال مباراة الهلال ضد الاتحاد بالأمس، حيث لعب 59 دقيقة، ولم يقم بأي تسديدة على المرمى، وفشل في خلق أي فرص تهديفية، ما عرضه لانتقادات شديدة.