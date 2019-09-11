ماذا يفعل الأخضر عند تعادله في بداية تصفيات المونديال؟

المواطن - مروة نبيل

بدأ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مشواره في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، على استاد البحرين الوطني في المنامة.

السعودية ضد اليمن

ولم يظهر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، بالمستوى المتوقع في مباراته ضد اليمن، حيث تأخر في النتيجة مرتين قبل أن ينجح في العودة ويسجل التعادل عن طريق هتان باهبري وسالم الدوسري.

وتُعتبر مباراة السعودية ضد اليمن هي المواجهة الرسمية الأولى للمدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد مع الأخضر، إلا أنها جاءت مخيبة للآمال، حيث تعرض لانتقادات بسبب اختيار التشكيل في اللقاء.

تعادل الأخضر في بداية التصفيات

وحدثت مرة واحدة فقط من قبل أن يبدأ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مشواره بالتعادل، خلال 11 مرة لعب فيها التصفيات المؤهلة إلى نهائيات المونديال، وكان ذلك في عام 1986.

وكانت تصفيات المونديال آنذاك بالنظام القديم، حينما كانت تضم المجموعة السعودية والإمارات فقط، وتعادل الأخضر على أرضه سلبيًا، قبل أن يخسر بهدف دون رد في مباراة الإياب، ليودع التصفيات مبكرًا.

ويختلف الوضع كثيرًا في تصفيات كأس العالم 2022، حيث لا زال المنتخب السعودي الأول لكرة القدم يملك 7 مباريات، ويُمكنه تعوض التعادل.