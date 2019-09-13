ماذا يفعل #الاتحاد أمام الفرق الصاعدة؟

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة ضمك ضد الاتحاد المُقرر إقامتها، مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الاتحاد أمام الفرق الصاعدة

ويتألق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد أمام الفرق الصاعدة إلى منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث لم يخسر سوى مواجهتين فقط من أصل 16 لقاء جمع بينهما، وكانت ضد هجر والعروبة.

ونجح لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في تسجيل 59 هدفًا أمام الفرق الصاعدة إلى منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، واهتزت شباكه 23 مرة، وتمكن من الحفاظ على نظافة شباكه في 5 مباريات فقط.

وحقق الاتحاد نتائج كبيرة أمام الفرق الصاعدة، حيث سبق وفاز على الرائد بنتيجة 5/1، كما تغلب على القادسية بسبعة أهداف مقابل هدف، واكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي هجر بسباعية دون رد، وفاز على الفيحاء بخماسية.

ضمك ضد الاتحاد

ويأمل أصحاب الأرض استغلال عاملي الأرض والجمهور وتحقيق نتيجة إيجابية خلال مباراة ضمك ضد الاتحاد اليوم، فيما يسعى الفريق الأول لكرة القدم بالعميد لمواصلة التألق وخطف الثلاث نقاط.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في المركز الـ15 بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بدون رصيد، فيما يحتل الاتحاد المركز السابع برصيد 3 نقاط، علمًا بأنه لعب مباراة واحدة فقط، وتأجلت مواجهته ضد التعاون.