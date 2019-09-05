مارادونا يستعد لتدريب أحد أندية الأرجنتين

المواطن - محمد سمعه

أصبح الأسطورة الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا قريبًا من تدريب نادي خيميناسيا لابلاتا الأرجنتيني في الفترة المقبلة.

وقالت صحيفة أس الإسبانية، إن جابرييل بليغرينو رئيس نادي خيميناسيا لابلاتا نجح في التوصل لاتفاق مع مارادونا لتدريب النادي بعد إقالة مدرب الفريق لسوء النتائج.

وأظهر مارادونا الحماس للعودة لممارسة مهنة التدريب من جديد بعد خضوعه لعملية جراحية في الركبة قد تؤثر عليه بصعوبة في الحركة.

وكان مارادونا استقال من تدريب نادي دورادوس دي سينالوا المكسيكي وذلك بسبب ظروفه الصحية بعد 8 أشهر من تعيينه كمدرب للنادي.

ويذكر أن مارادونا سبق له تدريب منتخب الأرجنتين في مونديال 2010 بـ جنوب إفريقيا، كما قاد منتخب الأرجنتين كلاعب للتتويج بلقب كأس العالم عام 1986 في المكسيك.