مارادونا يكشف دوره في إتقان ميسي للركلات الحرة

المواطن - مروة نبيل

كشف أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، دييغو أرماندو مارادونا، عن دوره في إتقان مواطنه ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، لتسديد الركلات الحرة.

ودرّب مارادونا، ميسي في المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم بين 2008 و2010، وقاد التانغو في كأس العالم التي أُقيمت في جنوب إفريقيا، عندما ودعوا المونديال من ربع النهائي بعد خسارته برباعية نظيفة ضد ألمانيا.

وقال مارادونا خلال تصريحاته لصحيفة “سبورت” الكتالونية: “حين كنت مدربًا للمنتخب الأرجنتيني في كأس العالم، كنت أعمل مع أفضل نسخة لميسي، وسأخبر الجميع بذلك، لقد كان رائعًا”.

وتابع: “بعد نهاية المران كنا نبقى سويًا ليتدرب على التسديد، وحينها بدأ يصوب الركلات في المباريات”، وأضاف ضاحكًا: “لقد أخبرته بضرورة أن يسدد في المنتصف، والآن هو يسجل طوال الوقت”.

واختتم مارادونا تصريحاته قائلًا: “كل من قالوا إنهم أصدقائي كذبوا عليّ، واستغرقت وقتًا طويلًا للتعافي من هذه التجربة مع الأرجنتين”.