مارسيلو يُربك حسابات زيدان

المواطن - مروة نبيل

غاب الظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو عن مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، ليُربك حسابات المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان قبل مباراة كلوب بروج البلجيكي.

وتلقى زيدان نبأ سيئًا بغياب مارسيلو عن المران الجماعي اليوم، بعدما اختبره خلال آخر تدريبين سابقين لمباراة الريال ضد أتلتيكو، أملًا في حل مشكلة الظهير الأيسر التي تواجه المرينغي، إلا أنه قرر عدم المخاطرة به في الديربي.

ولم يتدرب البرازيلي مارسيلو مع لاعبي ريال مدريد اليوم، وأصبحت احتمالية عودته للعب ضد كلوب بروج البلجيكي صعبة للغاية، وذلك عقب جلسة من تدريبات التعافي للاعبين الأساسيين الذي شاركوا في الديربي.

ويُعاني البرازيلي مارسيلو من إصابة عضلية، وخاض برامج تأهيلية خلال الفترة الماضية، ولكنه واصل التدريبات المنفردة، اليوم الأحد.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني لمواجهة نظيره كلوب بروج البلجيكي، يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.