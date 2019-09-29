مانشستر سيتي يُحدد بديل جوارديولا

المواطن - مروة نبيل

أكدت تقارير صحافية، أن إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بدأت تجهيز خليفة مدربه الإسباني بيب جوارديولات الذي ينتهي تعاقده مع السيتيزن نهاية منافسات الموسم الرياضي المقبل.

وأشارت صحيفة “ميرور” البريطانية، إلى أن نادي مانشستر سيتي استقر على مدرب نادي فينورد السابق، الهولندي جيوفاني فان برونكهورست، لتولي قيادة الفريق خلفًا للإسباني جوارديولا.

ويتواجد برونكهورست في مانشستر ويتابع طريقة عمل النادي والفريق الأول لكرة القدم، كما يتواصل مع الأكاديمية، وذلك بعدما تم إقناعه من قبل مالكي السيتيزن بمعايشة الأوضاع حاليًا.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن مسؤولي نادي مانشستر سيتي يهدفون لاستمرار أسلوب وطريقة الكرة الشاملة الذي اتبعه السيتيزن منذ تولي جوارديولا قيادة الفريق الأول لكرة القدم.

ويُعد المدرب الهولندي برونكهورست الذي سبق له أن لعب في برشلونة الإسباني، الأنسب لاستمرار هذه الطريقة في مانشستر سيتي، من وجهة نظر مجلس الإدارة.