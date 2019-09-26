مانشستر يونايتد يستقر على بديل سولسكاير

المواطن - مروة نبيل

أكدت تقارير صحافية، أن إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي حددت بديل المدير الفني الحالي، النرويجي أولي جونار سولسكاير في حال عدم تحسن نتائج الفريق الأول لكرة القدم.

وأشارت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، إلى أن مسؤولي مانشستر يونايتد استقروا على المدير الفني لنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو كبديل محتمل للمدرب سولسكاير.

وشددت الصحيفة الإسبانية على أنه في حال رحيل بوكيتينو إلى مانشستر يونايتد فلن يكون بمفرده، حيث سيطلب التعاقد مع لاعب الوسط كريستيان إريكسن، الذي ينتهي تعاقده مع توتنهام بنهاية منافسات هذا الموسم.

ولم يظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد بالشكل المتوقع في بداية منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث يحتل المركز الثامن برصيد 8 نقاط.

على الجانب الآخر، تراجعت نتائج توتنهام مع بوكيتينو خلال الفترة الأخيرة، حيث حقق فوزين فقط في الدوري الإنجليزي من أصل 6 مباريات، ليتفوق على مانشستر يونايتد في الأهداف ويحتل المركز السابع، كما ودع كأس الرابطة أمام كولتشيستر.