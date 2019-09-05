مانشستر يونايتد ينوي تجديد عقد بوغبا

المواطن - محمد سمعه

ينوي نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، تجديد عقد نجم وسطه الفرنسي بول بوغبا خلال الفترة المقبلة، حيث بدأت إدارة اليونايتد في التواصل مع مينو رايولا وكيل أعمال بوغبا للتفاوض حول تجديد عقده.

وقالت صحيفة ليكيب الفرنسية إن المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد استغل بندًا في عقد بوغبا من أجل تجديد عقده، حيث أخبر إدارة الشياطين الحمر بهذا الأمر.

وكان اسم بوغبا ارتبط بالانتقال لـ ريال مدريد الإسباني في صيف 2019، لكن سوق الانتقالات الصيفية أُقفل وبوغبا لايزال لاعبًا في اليونايتد.

ويتبقى لـ بوغبا عامين في عقده الحالي مع مانشستر يونايتد.

تراجع ريال مدريد عن ضم بوغبا في الميركاتو الصيفي، بسبب دفعه لمبلغ مالي ضخم عند التعاقد مع البلجيكي إدين هازارد من صفوف تشيلسي الإنجليزي.