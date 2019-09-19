مانشستر يونايتد يهزم أستانا بصعوبة في اليورباليج

المواطن - محمد سمعه

نجح نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في تحقيق فوز صعب على حساب نادي أستانا الكازاخستاني بهدف دون رد في الجولة الأولى من دور المجموعات بـ بطولة الدوري الأوروبي أمس الخميس.

وسجل اللاعب ماسون جرينوود هدف مانشستر يونايتد الوحيد في الدقيقة الرابعة والسبعين بطريقة جميلة.

وانتهت المباراة بفوز اليونايتد في اللقاء الذي أُقيم على ملعب الأولد ترافورد في مدينة مانشستر البريطانية.

من ناحية أخرى، نجح نادي أرسنال الإنجليزي في الفوز على فريق إينتراخت فرانكفورت الألماني بثلاثية دون رد ضمن مباريات الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.

وتمكن نادي أرسنال من إنهاء الشوط الأول متفوقًا بهدف دون رد سجله اللاعب جوزيف ويلوك في الدقيقة الـ39.

وفي الشوط الثاني، واصل نادي أرسنال ضغطه الهجومي ونجح في إضافة هدفين عبر كل من بوكايو ساكا وبيير أوباميانج في الدقيقتين الـ85 والـ88.