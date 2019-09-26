مانشستر يونايتد يُجدد اهتمامه بضم نجم برشلونة

المواطن - محمد سمعه

يرغب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في التعاقد مع اللاعب الفرنسي عثمان ديمبيلي جناح نادي برشلونة الإسباني خلال الفترة المقبلة.

ويسعى مانشستر يونايتد لحل أزمته الهجومية بالتعاقد مع عثمان ديمبيلي الذي يُعاني بسبب عدم قدرته على التأقلم واللعب بصورة أساسية مع البارشا.

وقالت تقارير صحافية إسبانية، إن مانشستر يونايتد يجد عثمان ديمبيلي بديلًا مناسبًا لحل الأزمة الهجومية لديه بعد رحيل كل من البلجيكي روميلو لوكاكو والتشيلي أليكسيس سانشيز عن صفوف مانشستر يونايتد في صيف 2019.

وأحرز عثمان ديمبيلي 18 هدفًا في 67 مباراة مع برشلونة في كافة المسابقات.

وكان عثمان ديمبيلي قريبًا من الانتقال لـ باريس سان جيرمان الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، مقابل انضمام البرازيلي نيمار لـ برشلونة لكن الصفقة لم تتم.