مانشستر يونايتد يُحزن عشاقه بالسقوط أمام ويست هام
في الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد يُحزن عشاقه بالسقوط أمام ويست هام

2019/09/22
الساعة 6:20 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

سقط نادي مانشستر يونايتد في فخ الخسارة أمام نادي ويست هام يونايتد بثنائية دون رد ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي.

سجل الأوكراني أندريه يارمولينكو الهدف الأول لفريق ويست هام في الدقيقة الرابعة والأربعين.

وفي الشوط الثاني تمكن ويست هام من إضافة الهدف الثاني عبر اللاعب آرون كريسويل في الدقيقة الخامسة والثمانين من ركلة حرة مباشرة تم تنفيذها بشكل مثالي.

أُقيمت مباراة مانشستر يونايتد وويست هام على ملعب لندن الأولمبي في العاصمة البريطانية لندن.

يتواجد مانشستر يونايتد في المركز السابع برصيد ثمانية نقاط، بينما أصبح رصيد ويست هام 11 نقطة في المركز الرابع.

ويبدو أن المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير أصبح قريبًا من الإقالة من تدريب اليونايتد، مع تفكير إدارة الشياطين الحمر في التعاقد مع المدرب الألماني توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي.


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