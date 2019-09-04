مان سيتي يكشف تفاصيل إصابة لابورت

المواطن - مروة نبيل

كشف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الأربعاء، عن آخر تطورات الإصابة التي تعرض لها مدافع الفريق الأول لكرة القدم، الفرنسي إيميريك لابورت.

وتعرض لابورت لإصابة في الغضروف المفصلي، خلال مباراة مان سيتي ضد برايتون، السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وأشار مان سيتي في بيان رسمي عبر حسابه على “تويتر”، إلى أن لابورت خضع لعملية جراحية ناجحة في الركبة بمدينة برشلونة الإسبانية، مؤكدًا أنه سيقدم التشخيص الأكثر تفصيلًا لحالة اللاعب في الوقت المناسب.

وتوقعت صحيفة “إندبندنت” البريطانية، أن يغيب لابورت عن المشاركة في مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي لفترة طويلة، دون أن تحدد المدة الدقيقة لغيابه.

وكان المدير الفني لمنتخب فرنسا الأول لكرة القدم، ديدييه ديشامب، قد استدعى صامويل أومتيتي لاعب برشلونة، إلى قائمة الديوك بدلًا من لابورت المصاب.