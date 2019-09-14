مان يونايتد ضد ليستر سيتي .. الشياطين الحمر يعودون لسكة الانتصارات

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة مان يونايتد ضد ليستر سيتي- منذ قليل- في الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بفوز فريق مانشستر يونايتد بهدف دون رد.

بدأ الشوط الأول من مباراة مان يونايتد ضد ليستر سيتي، بضغط هجومي من قبل لاعبي مانشستر يونايتد، حيث أسفر عن الهدف الأول لليونايتد من ركلة جزاء سجله اللاعب ماركوس راشفورد في الدقيقة الثامنة في شباك الحارس كاسبر شمايكل حارس ليستر سيتي.

وبعد الهدف، قاتل فريق مانشستر يونايتد لإحراز الهدف الثاني في الشوط الأول من مباراة مان يونايتد ضد ليستر سيتي، ولكن عدم التركيز في إنهاء اللمسة بشكل جيد أبقى نتيجة الشوط الأول على حالها، وهي تقدم مانشستر يونايتد بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من مباراة مان يونايتد ضد ليستر سيتي، حاول ليستر سيتي العودة في المباراة والعمل على إحراز هدف التعادل، ولكن تألق الحارس الإسباني دافيد دي خيا حال دون ذلك.

ولم يحدث أي جديد في نتيجة مباراة مان يونايتد ضد ليستر سيتي، لينتهي اللقاء بفوز فريق مانشستر يونايتد بهدف دون رد.

أصبح رصيد اليونايتد بعد الفوز في مباراة مان يونايتد ضد ليستر سيتي ثماني نقاط في المركز الرابع، في جدول ترتيب أندية الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد ليستر سيتي عند ثمانية نقاط في المركز الخامس.

وقبل إقامة مباراة مان يونايتد ضد ليستر سيتي، انتهت مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد، في الجولة الخامسة من الـ Premier league، بفوز فريق ليفربول بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت على ملعب الأنفيلد معقل ليفربول.

وخلال توقيت مباراة مان يونايتد ضد ليستر سيتي، فاز فريق توتنهام هوتسبير برباعية دون رد على فريق كريستال بالاس، بينما فاز نادي تشيلسي على فريق ولفرهامبتون بخماسية مقابل هدفين.