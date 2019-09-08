مان يونايتد يُخطط للاستعانة بـ فان دير سار

المواطن - محمد سمعه

رُشح الحارس الهولندي إدوين فان دير سار الحارس السابق لـ مانشستر يونايتد الإنجليزي، من أجل تولي منصب مدير الكرة الجديد في الشياطين الحمر.

ويذكر أن فان دير سار يعمل حاليًا كمدير تنفيذي في نادي أياكس أمستردام الهولندي، وتلقى العديد من الإشادات بسبب عمله المميز لأياكس في سوق الانتقالات، كذلك نجاحه في تسويق فرينكي دي يونج وماتياس دي ليخت بشكل جيد وتحقيق أرباح مالية لنادي أياكس.

وقالت صحيفة الميرور البريطانية، إن إيد وودورد نائب الرئيس التنفيذي لـ مانشستر يونايتد رشح فان دير سار لتولي منصب مدير الكرة في اليونايتد من أجل تحسين جانب الصفقات في صفوف الشياطين الحمر.

جدير بالذكر أن إدوين فان دير سار لعب مع مانشستر يونايتد في الفترة من عام 2005 حتى عام 2011، وتُوج بلقب دوري أبطال أوروبا مع اليونايتد في عام 2008 على حساب تشيلسي الإنجليزي.