مايكل شوماخر .. ملك الأرقام في الفورمولا وجبال الألب أفسدت حياته

المواطن - محمد سمعه

يُعد الألماني مايكل شوماخر سائق الفورمولا وان السابق واحدًا من أساطير رياضة سباق السيارات على مدار 21 عامًا حيث بدأ مسيرته في عام 1991 وانتهت بحلول عام 2012.

وكانت تقارير صحافية إنجليزية نقلًا عن صحيفة ديلي ميل البريطانية، قالت بأن مايكل شوماخر بدأ في استعادة وعيه من الغيبوبة التي دخل فيها منذ خمس سنوات إثر سقوطه على قمة أحد الجبال في جبال الألب الفرنسية في ديسمبر من عام 2013 بعد قيامه برياضة التزحلق مع أحد نجليه، حيث تسبب السقوط له في التعرض للشلل وفقدان الذاكرة.

وُلد مايكل شوماخر في الثالث من يناير في عام 1969 في مدينة هورث الألمانية لأب عمل كعامل بناء ووالدة تُدعى إليزابيث.

ظهرت موهبة مايكل شوماخر الكبيرة في عالم سباق السيارات منذ صغره، حيث اجتهد كثيرًا لخطو الخطوات الأولى في عالم سباق السيارات، وقام والده ووالدته بمساعدته رغم ضيق الحالة المادية.

بدأت مسيرة مايكل شوماخر في عالم الفورمولا وان بالمشاركة في ثلاثة سباقات في عام 1988 حيث حل الأول في سباق formula konig الألماني وحل سادسًا في سباق german formula ford 1600، بينما جاء ثانيًا في سباق european ford 1600.

سبق كذلك لـ مايكل شوماخر أن قاد سيارات تابعة لشركات ferrari و benetton ford و mercedes، وكان سائقًا مع شركة فيراري لمدة وصلت إلى أكثر من 10 أعوام.

كما نال كذلك مايكل شوماخر المركز الأول في سباقات الفورمولا وان عامي 1994 و 1995.

يُعد السائق الألماني المعتزل مايكل شوماخر هو أول سائق في تاريخ سباقات الفورمولا وان يفوز بسبعة سباقات في الموسم الواحد في الفورمولا وفي بطولة العالم ونال كذلك العديد من النقاط وحطّم الأرقام القياسية في سباقات Grand prix wins كما سبق له الفوز ببطولة العالم في سباقات الفورمولا وان في سبع مناسبات.

اعتزل مايكل شوماخر للمرة الأولى عن سباقات الفورمولا في عام 2006 ثم عاد مجددًا في 2010 واستمر حتى 2012، واعتزل بعدها بشكل نهائي.