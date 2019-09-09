ما هي نتائج رينارد في مبارياته الرسمية الأولى؟

المواطن - محمد سمعه

سيقود الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي، غدًا الثلاثاء الأخضر في مباراته الرسمية الأولى ضد المنتخب اليمني في الجولة الأولى من تصفيات آسيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

وكان هيرفي رينارد خسر المباراة الرسمية الأولى له مع منتخب زامبيا في عام 2008، وخسر المباراة الرسمية الأولى له مع منتخب أنجولا في عام 2010، وخسر كذلك المباراة الرسمية الأولى له مع نادي اتحاد العاصمة الجزائري بعام 2011.

وفي عام 2011 أيضًا فاز رينارد بالمباراة الرسمية الأولى له مع المنتخب الزامبي، بعد العودة لتدريب منتخب الرصاصات النحاسية في الولاية الثانية.

وبعام 2013 درب هيرفي رينارد نادي سوشو الفرنسي وتعادل في المباراة الأولى، ثم في عام 2014 فاز بالمباراة الأولى مع منتخب كوت ديفوار، وبعام 2015 خسر المباراة الأولى مع نادي ليل الفرنسي.

ومع المنتخب المغربي، فاز هيرفي رينارد بمباراته الأولى والرسمية مع أسود الأطلس في عام 2017.

ويبحث رينارد عن تسجيل اسمه كأول مدرب فرنسي يقود الأخضر إلى مونديال 2022 في حال التأهل، ليكون مشابهًا لإنجاز الهولندي بيرت فان مارفيك الذي أصبح أول مدرب هولندي في تاريخ الأخضر يقوده إلى مونديال روسيا 2018.

وكان المنتخب السعودي وصل أمس إلى البحرين وذلك استعدادًا لخوض التدريبات النهائية قبل مواجهة المنتخب اليمني.

ويذكر أن الأخضر تعادل يوم الخميس الماضي وديًا مع المنتخب المالي بهدف لكل فريق، حيث سجل اللاعب سالم الدوسري هدف المنتخب السعودي في الشوط الثاني.

وأجرى الأخضر تدريبًا مسائيًا أمس الأحد على ملعب مدينة الشيخ خليفة الرياضية تحت إشراف المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، حيث بدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء، ثم طبق مجموعة من التدريبات التكتيكية المتنوعة.

وقسم المدرب الفرنسي رينارد لاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى مجموعتين، وأجرى مناورة على كامل الملعب.