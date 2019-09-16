مباراة أتلتيكو مدريد قد تحل أزمة ديبالا مع يوفنتوس

المواطن - محمد سمعه

يخطط المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني لنادي يوفنتوس الإيطالي، للاعتماد بشكل أساسي على اللاعب الأرجنتيني باولو ديبالا في مباراة أتلتيكو مدريد الإسباني في الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات بـ بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان ساري اعتمد مؤخرًا على الأرجنتيني جونزالو هيجواين في مباريات اليوفي، ولكن بعد التعادل أول أمس مع فيورنتينا في الدوري الإيطالي، أصبح ساري يُفكر في الاعتماد على ديبالا بشكل كبير لمواجهة نادي أتلتيكو مدريد.

وحرص جوستافو ديبالا شقيق الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب يوفنتوس الإيطالي، على توجيه رسالة إلى المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري مدرب اليوفي وذلك بعد التعادل السلبي مع فيورنتينا.

وكتب جوستافو ديبالا تغريدة عبر حسابه في تويتر قائلًا: آلة الكمان لا يُمكنها عزف موسيقى رائعة في حال كان هناك وتر مفقود فيها.

وكان باولو ديبالا استُبعد من تشكيلة يوفنتوس التي واجهت فيورنتينا، كما أن اللاعب الأرجنتيني عانى من قلة المشاركة مع اليوفي في الفترة الأخيرة.

لا يزال نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، مهتمًا اهتمامًا كبيرًا بالتعاقد مع الأرجنتيني باولو ديبالا جناح يوفنتوس الإيطالي في شهر يناير المقبل.

وكان توتنهام اجتهد للتعاقد مع ديبالا في صيف 2019، لكن نادي يوفنتوس رفض بيع اللاعب لعدم التوصل لاتفاق.

وقالت صحيفة الإكسبريس الإنجليزية، إن نادي توتنهام هوتسبير واثق من قدرته على حسم صفقة ديبالا في يناير وخلال فترة الانتقالات الشتوية، وذلك بعد التوصل لاتفاق مع إدارة اليوفي.