مباراة #الأهلي الفرصة الأخيرة لمدرب الوحدة

المواطن - محمد سمعه

ستكون مباراة الأهلي في الجولة الثالثة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الفرصة الأخيرة للمدرب الكرواتي ماريو سفيتانوفيتش المدير الفني لنادي الوحدة، بعد سوء نتائج فُرسان مكة في الفترة الأخيرة.

وقالت تقارير صحافية إن إدارة الوحدة ستُقيل المدرب ماريو سفيتانوفيتش في حال الخسارة أمام النادي الأهلي.

يرغب مجلس إدارة نادي الوحدة في إقالة المدرب الكرواتي ماريو سفيتانوفيتش، خلال الفترة المقبلة، والتعاقد مع مدرب آخر؛ بسبب سوء نتائج فرسان مكة في أول جولتين من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019- 2020.

وكان نادي الوحدة خسر في أول جولتين من بطولة الدوري من فريقي الاتفاق وأبها، حيث لم يحصد الوحدة أي نقاط من الـ6 نقاط بعد مرور جولتين.

قالت تقارير صحافية: إن نادي الوحدة يُفكر في التعاقد مع التونسي عمار السويح المدير الفني السابق لنادي أحد لتدريب فرسان مكة في الفترة المقبلة.

يُذكر أن نادي الوحدة، كان تعاقد مع المدافع الإسباني ألبرتو بوتيا من صفوف نادي الهلال، وذلك في اللحظات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية في المملكة.