مباراة الأهلي والوحدة أطاحت بـ برانكو .. وسفيتانوفيتش الضحية الجديدة

المواطن - محمد سمعه

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة أحمد الصائغ، إقالة المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بـ الراقي، وذلك عقب الخسارة من الوحدة في الجولة الثالثة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأوضحت تقارير صحافية أنه رغم الفوز، لكن إدارة نادي الوحدة اتخذت قرارًا بإقالة المدرب الكرواتي ماريو سفيتانوفيتش والتعاقد مع المدرب الأوروغوياني جوزيه كارينيو مدرب النصر والشباب السابق.

وكان نادي الوحدة خسر في أول جولتين من بطولة الدوري من فريقي الاتفاق وأبها، لينجح في تحقيق الفوز الأول له في بطولة الدوري بعد الفوز على الأهلي.

وقالت تقارير إعلامية، إن إيفانكوفيتش مُرشح بقوة لتدريب منتخب إيران الأولمبي وذلك بعد إقالته من تدريب النادي الأهلي.

ويتواجد حاليًا في عقل إدارة الأهلي كل من السويسري كريستيان جروس مدرب الزمالك المصري السابق، والأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال والاتحاد وبيراميدز المصري السابق ليُدرب أحدهما الراقي في الفترة المقبلة.

يُعد كريستيان جروس المدرب المفضل لـ الأهلي وجماهيره، وذلك بسبب قيادته الراقي في موسم 2015-2016 للفوز بلقب الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين.

وأُقيمت مباراة الأهلي والوحدة على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.