مباراة الشباب طوق نجاة لـ سييرا

المواطن - مروة نبيل

تُعد مباراة الشباب ضد الاتحاد بمثابة طوق النجاة للمدرب التشيلي لويس سييرا، بعد تراجع نتائج العميد خلال الفترة الأخيرة سواء المحلية أو القارية.

الشباب ضد الاتحاد

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ضد الاتحاد على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويطمح سييرا أن يظهر العميد بمستوى مميز ويحقق الفوز في مباراة الشباب ضد الاتحاد اليوم، لمصالحة الجماهير الغاضبة من تلقي الفريق لهزيمتين متتاليتين في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمام ضمك والهلال.

وساهم في زيادة الغضب الجماهيري من سييرا، خروج العميد من دوري أبطال آسيا 2019 بعد الخسارة أمام الهلال، ما يزيد من أهمية مباراة الشباب ضد الاتحاد اليوم، حيث إن الفوز يمنحه مزيدًا من الهدوء والاستقرار، أما الهزيمة قد تؤدي إلى إقالته.

ويتوقع معظم النقاد الرياضيين أن تتم إقالة لويس سييرا خلال الفترة القليلة المقبلة، بعد تراجع نتائج الاتحاد مؤخرًا، فيما يأمل مجلس الإدارة برئاسة أنمار الحائلي في تحسن النتائج، واستمرار المدرب التشيلي خوفًا من انهيار الفريق.

وقبل مباراة الشباب ضد الاتحاد اليوم، يقع الفريق الأول لكرة القدم بالعميد في المركز الـ14 بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 3 نقاط فقط، ولديه مواجهة مؤجلة أمام التعاون.