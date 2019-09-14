مباراة الهلال ضد الفيحاء فرصة لاستغلال هدية النصر

المواطن - محمد سمعه

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بـ الهلال لخوض مباراة الهلال والفيحاء، اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وستنطلق مباراة الهلال والفيحاء في تمام الساعة السابعة إلا ثلثًا مساءً بتوقيت المملكة على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

ويهدف نجوم الزعيم، لاستغلال تعادل النصر بالأمس مع نادي الشباب، من أجل تحقيق الفوز في مباراة الهلال والفيحاء والحصول على النقاط الثلاث للصعود إلى صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد تسع نقاط وبفارق نقطتين عن نادي النصر المتصدر حاليًّا.

وقبل انطلاق مباراة الهلال والفيحاء، يهدف نجوم أزرق العاصمة إلى تحقيق الفوز والنتائج الإيجابية في كل مباراة من مباريات الدوري السعودي من أجل البقاء في القمة والتتويج باللقب، والذي فقده الهلال في الموسم الماضي لمصلحة جاره نادي النصر.

وبعد مباراة الهلال والفيحاء، يستعد الفريق الهلالي لمواجهة نادي الاتحاد يوم الثلاثاء المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وستُقام مباراة الهلال والاتحاد على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، حيث كانت مباراة الهلال والاتحاد في الذهاب أُقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي.

وقبل إقامة مباراة الهلال والفيحاء، تحدث المدرب الروماني رازفان لوشيسكو عن آخر استعدادات الفريق الهلالي للمباراة قائلًا: كويلار جاهز لـ مباراة الهلال ضد الفيحاء، وهو يُشارك معنا في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم الجماعية، منذ يوم الخميس الماضي”.

وتابع تصريحاته خلال المؤتمر الصحافي الخاص بـ مباراة الهلال ضد الفيحاء قائلًا: “محمد البريك جاهز للعودة إلى المباريات، وشارك مع الفريق الأول في التدريبات الجماعية”.

وكانت مباراة الهلال ضد أبها في الجولة الأولى انتهت بفوز الهلال برباعية مقابل هدفين، وفي الجولة الثانية فاز الزعيم في مباراة الهلال والرائد بخماسية نظيفة.