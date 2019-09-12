مباراة خاصة ورد منتظر من محمد السهلاوي

المواطن - محمد سمعه

ستكون مباراة النصر ضد الشباب غدًا في الجولة الثالثة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمثابة مباراة خاصة للاعب محمد السهلاوي لاعب النصر السابق والمنضم حديثًا لـ صفوف الشباب.

وكان محمد السهلاوي رحل عن النصر بعد نهاية موسم 2018-2019 كصفقة انتقال حر، لينضم إلى الليث لمدة موسم رياضي واحد.

سيقاتل محمد السهلاوي لإثبات ذاته أمام النصر، عن طريق التسجيل في شباك أصفر العاصمة، خاصة أن فوز الشباب سيكون دافعًا جيدًا لليث للمنافسة بقوة على لقب الدوري في الموسم الجاري.

وحول مشاركة محمد السهلاوي أمام النصر قال الناقد الرياضي عبد المحسن الجحلان: لو كنت مدربًا لنادي الشباب سأضع “محمد السهلاوي” بجانبي في الدكة .. وأقوم بإشراكه آخر 25 دقيقة.

أما الناقد الرياضي حمود السلوه فقال: محمد السهلاوي سوف يلعب بحماس وروح جديدة لكي يرد على المدرج النصراوي.

وستُقام مباراة النصر والشباب على ملعب الملك فهد الدولي، حيث سيكون النصر هو صاحب الأرض في مباراة الغد.

ومن المعروف دائمًا عن مباريات النصر والشباب، أنها مباريات ذات طابع خاص وتنافس ناري بين فريقي العاصمة خاصة أن تصريح خالد البلطان رئيس مجلس إدارة نادي الشباب في الموسم الماضي عن عدم قدرة أي فريق على الفوز على الليث مرتين في موسم واحد أشعلت وقتها أجواء المباراة.

ونجح النصر وقتها في الفوز ذهابًا وإيابًا على الشباب في موسم 2018-2019 ببطولة الدوري، حيث فاز النصر يوم 23 نوفمبر الماضي بهدف دون رد سجله أحمد موسى، وفي لقاء العودة يوم 28 فبراير 2019، فاز العالمي مجددًا على الشباب في ملعب الملك فهد الدولي بنتيجة هدف دون رد سجله المغربي عبدالرزاق حمدالله.

صرّح خالد البلطان رئيس الشباب بالأمس أن الليث لا يخشى مواجهة النصر كونه بطل الدوري في الموسم الماضي، مضيفًا أن الليث لديه هدف يسعى إلى تحقيقه بنهاية موسم 2019-2020.